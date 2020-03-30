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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: FISU скорректировала даты проведения Универсиады-2021

Соревнования пройдут с 18 по 29 августа 2021 года

ТАСС, 30 марта. Международная федерация университетского спорта (FISU) скорректировала даты проведения летней Универсиады 2021 года в китайском Чэнду из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Изначально Универсиада должна была пройти с 16 по 27 августа 2021 года. Теперь Игры пройдут с 18 по 29 августа того же года.

24 марта Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на 2021 год. В понедельник оргкомитет соревнований "Токио-2020" заявил, что Игры пройдут с 23 июля по 24 августа. В 2023 году летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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