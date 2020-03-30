Футбольный клуб ЦСКА продлил карантин до 1 мая

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 22 из 30 запланированных туров. 21 марта президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

ТАСС, 30 марта. Российский футбольный клуб ЦСКА продлил срок карантина для игроков клуба до 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами правительства Москвы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ЦСКА принял решение продлить срок карантина. Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.