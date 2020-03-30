Футбольный клуб ЦСКА продлил карантин до 1 мая

ТАСС, 30 марта. Российский футбольный клуб ЦСКА продлил срок карантина для игроков клуба до 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 22 из 30 запланированных туров. 21 марта президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.
"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами правительства Москвы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ЦСКА принял решение продлить срок карантина. Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая", - говорится в сообщении.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.
В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.