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Перенос Олимпиады в Японии

Поздняков: понимание новых сроков проведения ОИ позволит изменить подготовку сборной РФ

В понедельник было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Понимание новых сроков проведения Олимпийских игр в Токио позволит скорректировать планы подготовки кандидатов в состав сборной России. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

24 марта была достигнута договоренность о переносе Олимпиады на год из-за коронавируса. В понедельник было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

"Сейчас нас ждет большая работа. Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в сборную России к предстоящим Играм. Важно отметить, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, уже завоеванные нашими спортсменами, остаются в силе", - сказал Поздняков.

"Со стороны ОКР мы продолжим оказывать все необходимое содействие нашим спортивным федерациям и олимпийцам для создания оптимальных условий подготовки в новых реалиях. На ближайшее время это наш приоритет наравне с обеспечением защиты прав и отстаиванием интересов российских спортсменов. Мы сможем утвердить и приступить к полноценной реализации планов, как только будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции", - добавил глава ОКР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли.

Теги
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