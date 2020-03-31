Часть Национального теннисного центра в Нью-Йорке преобразуют во временный госпиталь

ТАСС, 31 марта. Ассоциация тенниса США (USTA) отдаст часть Национального центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке под создание временного госпиталя в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters .

С 1978 года корты Национального теннисного центра принимают матчи Открытого чемпионата США (US Open). Временный госпиталь будет рассчитан на 350 мест. Переоборудование одного из крытых кортов начнется во вторник.

"Мы здесь, чтобы помочь. Двух мнений в данной ситуации быть не может. Нью-Йорк - наш дом, мы должны быть едины", - сказано в заявлении пресс-службы USTA.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 163,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 3 тыс. человек, 5 764 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.