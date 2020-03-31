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Влияние коронавируса на спорт

Гандболистки "Ростов-Дона" запустили онлайн-тренировки и челлендж "гандбол дома"

Так, несколько онлайн-тренировок уже прошло с участием чемпионки России Миланой Таженовой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Спортсменки гандбольного клуба "Ростов-Дон" запустили серию онлайн-тренировок на YouTube, а также челлендж по демонстрации гандбольных упражнений в домашних условиях. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"На период проведения спортивного тайм-аута гандболистки "Ростов-Дона" запустили серию домашних онлайн-тренировок, включающую набор упражнений, который могут выполнять болельщики независимо от возраста и уровня физической подготовки. Специальный комплекс разработал тренер по физподготовке клуба Евгений Тимирбулатов", - говорится в сообщении.

Так, несколько онлайн-тренировок уже прошло с участием чемпионки России Миланой Таженовой. Кроме того, спортсменки запустили челлендж "гандбол дома", цель которого - показать гандбольные упражнения в домашних условиях.

"Это отличный пример, и мы ожидаем, что свои комплексы доступных упражнений представят другие прославленные гандболистки "Ростов-Дона". Посмотреть тренировки можно на официальном YouTube-канале команды и в аккаунтах спортсменок в социальных сетях, - приводятся в сообщении пресс-службы слова первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова. - Уверен, что к домашним тренировкам и спортивным челленджам в ближайшее время присоединятся и наши футболисты, областные спортивные федерации и просто поклонники активного и здорового образа жизни".

13 марта все матчи под эгидой Европейской федерации гандбола (EHF) были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Это касалось как игр национальных сборных, так и встреч между клубами. Возобновить матчи предполагается в июне.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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