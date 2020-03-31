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Влияние коронавируса на спорт

Средиземноморские игры 2021 года в алжирском Оране перенесены

Игры пройдут в 2022 году

РАБАТ, 31 марта. /ТАСС/. XIX Средиземноморские игры, которые должны были состояться в период с 25 июня по 5 июля 2021 года в алжирском Оране, перенесены на 2022 год. Об этом во вторник информационному агентству Альжери Пресс Сервис сообщил министр спорта и молодежи Алжира Сид Али Халди.

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Ранее МОК перенес Олимпиаду на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. В понедельник Международный олимпийский комитет определил даты проведения Игр, они пройдут с 23 июля по 8 августа.

"Правительство Алжира и Международный комитет Средиземноморских игр приняли совместное решение отложить на год Средиземноморские игры в Оране, которые теперь состоятся в 2022 году. Перенос связан с переносом Игр в Токио на 2021 год, а также с заботой о здоровье атлетов", - отметил Халди.

Средиземноморские игры - региональные соревнования, в которых принимают участие сборные стран Европы, Азии и Африки, расположенных вокруг Средиземного моря. Идея проведения Игр возникла в 1948 году и была поддержана Международным олимпийским комитетом. Первые Средиземноморские игры были проведены в 1951 году в египетском городе Александрия.

Теги
АлжирВлияние коронавируса на спорт
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