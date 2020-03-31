Олимпийский дух, жара, июль. Объявлены новые сроки проведения Игр в Токио

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. После череды переносов и отмен спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса впервые за долгое время появилась конкретика. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет "Токио-2020" определились с точными датами Олимпийских игр в Японии - они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

МОК совместно с японскими властями долго отстаивал идею проведения Игр в заранее установленные сроки - с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако со временем стало ясно, что в условиях, когда почти по всему миру эпидобстановка стремительно ухудшается и все больше и больше стран переходят на карантинный режим, планировать Олимпиаду нецелесообразно. Игры перенесли на 2021 год, но до сегодняшнего дня не было известно конкретных дат. Теперь спортивная общественность может выдохнуть и спокойно готовиться к главному турниру четырехлетнего (а точнее пятилетнего) цикла. "Я хочу поблагодарить международные федерации и национальные олимпийские комитеты за их единодушную поддержку и готовность к сотрудничеству в ходе консультаций в течение последних нескольких дней, - прокомментировал объявление сроков Игр глава МОК Томас Бах. - Я также хотел бы поблагодарить комиссию спортсменов МОК, с которой мы поддерживаем постоянный контакт. Я уверен, что, работая вместе с оргкомитетом "Токио-2020", властями Токио, правительством Японии и всеми заинтересованными сторонами, мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей". Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что конкретика в вопросе дат проведения Игр поможет выстроить тренировочные планы. В настоящее время из-за большого количества ограничительных мер многие спортсмены перешли на режим самоподготовки, остальные же тренируются в облегченном режиме. "Сейчас нас ждет большая работа, - сказал глава ОКР. - Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в сборную России к предстоящим Играм. Важно отметить, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, уже завоеванные нашими спортсменами, остаются в силе". Лучшее решение До решения о переносе Олимпиады в прессе появлялась самая разная информация, вплоть до возможного проведения соревнований осенью. Этот вариант вряд ли был бы встречен положительно - многие спортсмены, тренеры и руководители спортивных федераций в кулуарах высказывались о необходимости сохранить существующий порядок организации Игр, ссылаясь на то, что при ином раскладе было бы тяжелее выстраивать подготовку.

"Я поменял свое мнение, - сказал в разговоре с ТАСС глава Международной федерации хоккея и член МОК Рене Фазель, ранее предлагавший передвинуть Олимпиаду на сентябрь нынешнего года. - Думаю, перенос Игр на следующий год на эти же сроки - это самое лучшее решение, потому что мы не знаем, какой была бы ситуация в сентябре, немало спортсменов не имели бы нормальной возможности тренироваться. Ситуация в мире была бы сложной, неизвестно, чем бы все закончилось". Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, комментируя ТАСС решение МОК и оргкомитета Игр, заметил, что подготовка российских пловцов не будет серьезно скорректирована с учетом новых сроков проведения соревнований. "Наша подготовка будет идти как обычно, с отборочными соревнованиями, как только определятся сроки чемпионата мира и закончится тема с вынужденной изоляцией и роспуском спортсменов, тогда приступим к подготовке и будем что-то планировать", - сказал он. Перенос Олимпиады на год с сохранением дат поддерживают и спортсмены. "Я считаю, правильно сделали, что перенесли Игры, - сказал ТАСС российский велогонщик Ильнур Закарин. - Перенести на год - хорошее решение как для велосипедистов, так и для многих спортсменов, так как многие потеряли форму и стараются теперь как-то поддерживать ее. С начала сезона можно начать готовиться и выступить на Играх на максимально возможном уровне". Закарин считает, что за год вполне реально подготовиться к Олимпиаде даже с учетом отмены многих соревнований. "Если мы сейчас будем слушать, что говорит правительство, и сидеть дома, то мы со всем справимся и к следующему году будем готовы, - отметил он. - Но мое мнение - спорт сейчас отошел на второй план. Сейчас другие задачи у человечества, а не сидеть у телевизора и смотреть, как выступают гонщики и другие спортсмены". Паралимпиада с минимальными корректировками Паралимпийские игры, которые должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021-го. "Это фантастическая новость, что мы смогли так быстро найти новые даты для Игр, - сказал глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. - Новые даты придадут уверенности спортсменам, взбодрят заинтересованные стороны. Паралимпийские игры в Токио в следующем году станут особой демонстрацией человечности, объединяющей всех в единое целое, всемирным праздником силы духа и спорта".