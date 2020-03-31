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Перенос Олимпиады в Японии

Олимпийский дух, жара, июль. Объявлены новые сроки проведения Игр в Токио

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября
Описание
© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. После череды переносов и отмен спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса впервые за долгое время появилась конкретика. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет "Токио-2020" определились с точными датами Олимпийских игр в Японии - они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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МОК совместно с японскими властями долго отстаивал идею проведения Игр в заранее установленные сроки - с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако со временем стало ясно, что в условиях, когда почти по всему миру эпидобстановка стремительно ухудшается и все больше и больше стран переходят на карантинный режим, планировать Олимпиаду нецелесообразно. Игры перенесли на 2021 год, но до сегодняшнего дня не было известно конкретных дат. Теперь спортивная общественность может выдохнуть и спокойно готовиться к главному турниру четырехлетнего (а точнее пятилетнего) цикла.

"Я хочу поблагодарить международные федерации и национальные олимпийские комитеты за их единодушную поддержку и готовность к сотрудничеству в ходе консультаций в течение последних нескольких дней, - прокомментировал объявление сроков Игр глава МОК Томас Бах. - Я также хотел бы поблагодарить комиссию спортсменов МОК, с которой мы поддерживаем постоянный контакт. Я уверен, что, работая вместе с оргкомитетом "Токио-2020", властями Токио, правительством Японии и всеми заинтересованными сторонами, мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей".

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что конкретика в вопросе дат проведения Игр поможет выстроить тренировочные планы. В настоящее время из-за большого количества ограничительных мер многие спортсмены перешли на режим самоподготовки, остальные же тренируются в облегченном режиме.

"Сейчас нас ждет большая работа, - сказал глава ОКР. - Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в сборную России к предстоящим Играм. Важно отметить, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, уже завоеванные нашими спортсменами, остаются в силе".

Лучшее решение

До решения о переносе Олимпиады в прессе появлялась самая разная информация, вплоть до возможного проведения соревнований осенью. Этот вариант вряд ли был бы встречен положительно - многие спортсмены, тренеры и руководители спортивных федераций в кулуарах высказывались о необходимости сохранить существующий порядок организации Игр, ссылаясь на то, что при ином раскладе было бы тяжелее выстраивать подготовку.

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"Я поменял свое мнение, - сказал в разговоре с ТАСС глава Международной федерации хоккея и член МОК Рене Фазель, ранее предлагавший передвинуть Олимпиаду на сентябрь нынешнего года. - Думаю, перенос Игр на следующий год на эти же сроки - это самое лучшее решение, потому что мы не знаем, какой была бы ситуация в сентябре, немало спортсменов не имели бы нормальной возможности тренироваться. Ситуация в мире была бы сложной, неизвестно, чем бы все закончилось".

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, комментируя ТАСС решение МОК и оргкомитета Игр, заметил, что подготовка российских пловцов не будет серьезно скорректирована с учетом новых сроков проведения соревнований. "Наша подготовка будет идти как обычно, с отборочными соревнованиями, как только определятся сроки чемпионата мира и закончится тема с вынужденной изоляцией и роспуском спортсменов, тогда приступим к подготовке и будем что-то планировать", - сказал он.

Перенос Олимпиады на год с сохранением дат поддерживают и спортсмены. "Я считаю, правильно сделали, что перенесли Игры, - сказал ТАСС российский велогонщик Ильнур Закарин. - Перенести на год - хорошее решение как для велосипедистов, так и для многих спортсменов, так как многие потеряли форму и стараются теперь как-то поддерживать ее. С начала сезона можно начать готовиться и выступить на Играх на максимально возможном уровне".

Закарин считает, что за год вполне реально подготовиться к Олимпиаде даже с учетом отмены многих соревнований. "Если мы сейчас будем слушать, что говорит правительство, и сидеть дома, то мы со всем справимся и к следующему году будем готовы, - отметил он. - Но мое мнение - спорт сейчас отошел на второй план. Сейчас другие задачи у человечества, а не сидеть у телевизора и смотреть, как выступают гонщики и другие спортсмены".

Паралимпиада с минимальными корректировками

Паралимпийские игры, которые должны были пройти с 25 августа по 6 сентября 2020 года, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021-го.

"Это фантастическая новость, что мы смогли так быстро найти новые даты для Игр, - сказал глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. - Новые даты придадут уверенности спортсменам, взбодрят заинтересованные стороны. Паралимпийские игры в Токио в следующем году станут особой демонстрацией человечности, объединяющей всех в единое целое, всемирным праздником силы духа и спорта".

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин в заявлении, предоставленном ТАСС пресс-службой организации, выразил надежду на то, что перенос Игр поможет обеспечить безопасность участников. "Очень хорошо, что решение принято в столь кратчайшие сроки, несмотря на пандемию коронавируса, - говорится в заявлении Лукина. - Мы все надеемся на то, что проведение Игр в период с 24 августа по 5 сентября 2021 года позволит обеспечить всем участникам паралимпийского движения безопасность. ПКР продолжит взаимодействовать с МПК и международными спортивными федерациями по наиболее важным для всех нас вопросам - это участие российских атлетов в квалификационных соревнованиях к Играм в Токио".

Теперь МОК и МПК должны решить вопрос распределения оставшихся олимпийских лицензий. Ранее Бах подтвердил ТАСС, что спортсмены, квалифицировавшиеся на Игры-2020, автоматически попадут на Олимпиаду в следующем году. На текущий момент разыграно 57% олимпийских лицензий.

Пока не решен вопрос с неизбежным переносом крупных соревнований, запланированных на лето 2021 года, в первую очередь чемпионатов мира по водным видам спорта и легкой атлетике. Первый должен пройти с 16 июля по 1 августа в Японии, второй - с 6 по 15 августа в США. Международные федерации, отвечающие за данные виды спорта, уже сообщили о том, что проводят необходимые консультации по вопросу изменения сроков проведения соревнований.

Теги
Фазель, РенеБах, ТомасЛукин, Владимир ПетровичПарсонс, ЭндрюПоздняков, Станислав АлексеевичПеренос Олимпиады в Японии
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