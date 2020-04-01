{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший президент "Марселя" Диуф умер от последствий заражения коронавирусом

Функционер руководил французским клубом с 2005 по 2009 год
Бывший президент "Марселя" Пап Диуф AP Photo/Claude Paris
Описание
Бывший президент "Марселя" Пап Диуф
© AP Photo/Claude Paris

ТАСС, 1 апреля. Бывший президент французского футбольного клуба "Марсель" Пап Диуф умер во вторник от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на Teledakar.com.

На прошлой неделе 68-летний Диуф был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом. Тест дал положительный результат. Во вторник бывшего президента "Марселя" должны были отправить на самолете из Дакара в Ниццу, однако его состояние ухудшилось. Позже семья Диуфа сообщила, что он скончался.

Диуф был президентом "Марселя" в период с 2005 по 2009 год. За это время клуб дважды становился серебряным призером чемпионата страны и два раза добирался до финала Кубка Франции. В 2005 году "Марсель" стал победителем Кубка Интертото.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: "Лестер" намерен арендовать футболиста "Барселоны" Коутиньо
Полузащитник с августа 2019 года выступает на правах аренды за немецкую "Баварию"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС