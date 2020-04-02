Супертурнир от газетчиков. История создания Кубка чемпионов УЕФА

ТАСС рассказывает о том, как 65 лет назад родилась идея создания турнира, который со временем стал самым престижным клубным соревнованием в футбольной Европе

Первые футбольные соревнования среди европейских клубов проводились еще в конце XIX века. За Кубок Вызова, проводившийся с 1897 по 1911 год в Австро-Венгрии, боролись представители этой страны. Восемь раз подряд побеждали австрийские команды, причем все из Вены. Лишь один раз их гегемонию нарушил венгерский "Ференцварош" в 1909 году. Последним обладателем кубка в 1911 году стал австрийский "Винер Шпорт-Клуб". Долгое время исключительной футбольной нацией считали себя британцы, которые принципиально не соревновались на серьезном уровне с соперниками из остальной Европы. В 1887–1902 годах они проводили серию товарищеских матчей, которая называлась Футбольным мировым чемпионатом. 1895 год в этом плане стал историческим, так как впервые в истории футбола друг против друга сыграли чемпионы Англии и Шотландии ("Сандерленд" и "Хартс"). Англичане выиграли тогда со счетом 5:3, "Хартс" взял реванш только в 1902 году, победив "Тоттенхэм" по итогам двух встреч (0:0, 3:1).

Описание Томас Липтон © AP Photo

Еще одним турниром, который разыгрывался среди европейских клубов до Первой мировой войны, был Трофей сэра Томаса Липтона, проводившийся в 1909 и 1911 годах в Турине. Его называли самым первым чемпионатом мира, он проводился среди сильнейших клубов Италии, Германии и Швейцарии. Английские и шотландские клубы в нем участвовать отказались, поэтому организаторы пригласили английскую любительскую команду "Вест Окленд", основу которой составляли рабочие угольных шахт. Любители выиграли оба турнира, причем во второй раз в финале они разгромили "Ювентус" со счетом 6:1. Прообразом Кубка европейских чемпионов считают Кубок наций, проведенный в 1930 году. В нем участвовали победители чемпионатов Италии, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Бельгии, Чехословакии, Германии и Венгрии, действующие на тот момент обладатели Кубка Франции и Австрии, т.е. сильнейшие европейские клубы, кроме команд из Великобритании. Турнир проводился по олимпийской системе, его победителем стал венгерский "Уйпешт", обыгравший чехословацкую "Славию" со счетом 3:0. Примечательно, что соревнования, организатором которых был швейцарский "Серветт", проводились в одном месте — в Женеве. Разгром "Спартака" не убедил Считается, что идея создания Кубка европейских чемпионов зародилась у корреспондента французской спортивной газеты L' Equipe Жака Феррана. В 1948 году он посетил Сантьяго, где проводился турнир с участием чемпионов стран Южной Америки, который был предшественником нынешнего Кубка Либертадорес — соревнования среди сильнейших клубов материка. Своей идеей Ферран поделился с редактором издания Габриэлем Ано. Не последнюю роль сыграла и появившаяся в конце 1954 года заметка в британской газете Daily Mail, в которой "Вулверхэмптон" был объявлен чемпионом мира. Английский клуб на своем поле обыграл чемпиона Венгрии "Гонвед" (3:2) с Ференцем Пушкашем, а также разгромил со счетом 4:0 московский "Спартак", проводивший тогда турне по Европе.

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В ответ на заметку в английской прессе Ано написал статью, в которой выдвинул идею о проведении клубного чемпионата Европы. "До того как провозглашать "Вулверхэмптон" непобедимым, пускай он сыграет в Москве и Будапеште, а также с другими известными прославленными командами — "Миланом" и "Реалом". Идея клубного чемпионата мира или по крайней мере чемпионата Европы выглядит более значимой и престижной и более оригинальна, чем турнир национальных сборных. Поэтому она должна быть воплощена", — говорится в статье. L' Equipe предложила, чтобы в турнире участвовали от 12 до 14 клубов, которые разбились бы на пары и играли бы в середине недели в формате "матч дома — матч в гостях". Говорилось и о том, что одними из спонсоров турнира должны были быть международные телекомпании — Ано уже тогда видел в этом большой потенциал. Первоначально обсуждалась идея проведения турнира в одной стране, ее поддерживал и президент "Реала" Сантьяго Бернабеу. В январе 1955 года после консультаций L' Equipe опубликовала основные правила и тезисы, связанные с организацией турнира. Приглашения от редакции участвовать в нем получили 18 клубов — по одному из каждой страны. Предполагался кубковый формат, в каждом раунде победитель определялся в двух встречах (дома и в гостях) по итогам общего количества забитых и пропущенных мячей. Организаторы формировали только пары в первом раунде соревнований, пары в последующих раундах определялись жеребьевкой. Были определены и сроки проведения турнира: матчи первого раунда игрались в августе и октябре, четвертьфинал — в ноябре и январе следующего года, полуфинал — в феврале и апреле, финальные игры — в мае и июне. При этом не указывалось, что в турнире обязательно должен был участвовать чемпион каждой страны, такое правило появилось позднее. 3 февраля был опубликован список из 18 клубов: в нем числились, в частности, английский "Челси", "Реал", доминировавший тогда во Франции "Реймс", "Милан", а также чемпион СССР 1954 года московское "Динамо".

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Приглашение приняли все клубы, кроме "Челси" и "Динамо". Английский клуб отказался из-за рекомендаций своей футбольной ассоциации, которая сочла, что турнир отвлечет "аристократов" от участия во внутренних соревнованиях. Председатель секции футбола Спорткомитета СССР Валентин Гранаткин в письме главному редактору L' Equipe Жаку Годде отметил, что матчи еврокубка в СССР невозможны из-за зимы и насыщенного внутреннего календаря. Думая о перспективах турнира, газета находилась в поиске постоянного организатора соревнований. Она обратилась в ФИФА, однако там ответили, что в интересах организации является проведение соревнований среди сборных. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эббе Шварц же сказал на первом в истории конгрессе организации в марте, что сами национальные ассоциации вправе позволять или нет участвовать своим клубам в новом турнире. В конечном счете ФИФА дала понять, что проводить Кубок чемпионов — это прерогатива континентальной организации. О новом турнире объявили на встрече с участием представителей L' Equipe и клубов 2 и 3 апреля в Париже. Название соревнования (Кубок европейских чемпионов) было утверждено на заседании исполкома УЕФА 21 июня. УЕФА пошел навстречу топ-клубам Вплоть до 1991 года Кубок чемпионов разыгрывался по олимпийской системе, в нем принимали участие только победители чемпионатов своих стран. Два клуба могли представлять только одну национальную ассоциацию только в том случае, если один из них был победителем в прошлом розыгрыше еврокубка. В сезоне-1991/92 после стадии квалификации восемь клубов составили две группы по четыре команды, победители групп выходили в финал. С 1992 года турнир поменял название и стал называться Лигой чемпионов, УЕФА произвел ребрендинг соревнований. Изменился и формат: после квалификационных раундов следовал групповой этап, количество групп в последующие годы только увеличивалось. С 1997 года количество клубов из ведущих европейских стран постепенно увеличивалось пропорционально таблице коэффициентов. Увеличение было связано в том числе и с желанием организации пойти навстречу топ-клубам, которые грозились создать Суперлигу — турнир, который проводился бы самими клубами.

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"Все это началось при Леннарте Юханссоне (президент УЕФА в 1990–2007 годах — прим. ТАСС). В это время начались поиски того, как сделать привлекательным продукт под названием европейские клубные соревнования. Сейчас Лига чемпионов приносит баснословные доходы, что является весомым вкладом в финансирование клубов, которые принимают в ней участие. Потом уже появились Лига Европы, Лига наций и вообще централизованный маркетинг на все соревнования. Это все связано с двумя целями: упорядочить соревнования как на уровне клубов, так и на уровне сборных, а также обеспечить значительную прибавку в стоимости рекламных и телевизионных прав", — заявил ТАСС почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший глава РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. За 28 лет претерпел изменения и формат квалификационных соревнований Лиги чемпионов, он стал более многоступенчатым. Это дало возможность попадать в групповую стадию клубам из стран, где футбол не так развит. Но в настоящее время вряд ли возможны такие сенсации, которые были в конце 80-х годов. Тогда турнир выигрывали команды вроде бухарестского "Стяуа" и югославской "Црвены Звезды", которые были укомплектованы игроками национальных школ. Победы команд уровня "Реала" и "Барселоны" в последние годы говорят о том, что на первый план уже давно вышли клубы с мировыми звездами в составе. В недалеком будущем возможны и реформы групповой стадии Лиги чемпионов. Организаторы хотят больше топовых матчей, чтобы топ-клубы окончательно забыли идею реанимировать проект Суперлиги. Неоднократно говорилось об увеличении команд в группах. Это делается для получения большего количества доходов. Давно ходят разговоры о проведении матчей турнира по выходным дням, однако это поставит под удар престиж национальных чемпионатов.

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Постепенно увеличивался и призовой фонд еврокубка: в сезоне-1992/93 призовые составляли не больше 50 млн швейцарских франков, тогда как по итогам сезона-2019/20 клубам должно быть выплачено около 2 млрд евро. С 1956 по 1960 год в Кубке чемпионов побеждал мадридский "Реал". "Королевский клуб" является лидером по количеству побед в этом еврокубке (13). Также испанцы владели титулом подряд с 2016 по 2018 год. По три года подряд трофей выигрывали амстердамский "Аякс" (1971–1973) и мюнхенская "Бавария" (1974–1976). После шестой победы в 1966 году "Реал" получил трофей на вечное хранение. Такое достижение покорилось "Аяксу" в 1973 году, "Баварии" — в 1976-м, "Милану" — в 1994-м и "Ливерпулю" — в 2005 году. В 2008 году решающий матч турнира прошел в московских "Лужниках": "Манчестер Юнайтед" с молодым Киштиану Роналду в составе в серии пенальти победил "Челси". В 2021 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге. Французский барьер для Романцева Первой советской командой, дебютировавшей в главном еврокубковом турнире, стало московское "Торпедо". В сезоне-1966/67 черно-белые в первом же раунде в результате жеребьевки должны были встретиться с двукратным обладателем трофея итальянским "Интером". Несмотря на то что европейские спортивные СМИ предрекали разгром чемпиону СССР, "Торпедо" выступило против миланцев более чем достойно.

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"Главное то, что мы как раз открыли этот самый важный европейский турнир, но там была совсем другая политика. Когда государство решает все вопросы через политическую призму, всегда бывают какие-то ограничения, — рассказал ТАСС участник матчей с "Интером" вратарь Анзор Кавазашвили. — Только из-за этого мы не играли раньше. Если бы мы сразу начали принимать участие в матчах европейского значения и нас бы не придерживали, может быть, футбол у нас давным-давно был бы европейского уровня. Но, к сожалению, политика есть политика". Черно-белые создали "Интеру" немало проблем в обоих матчах. В игре в Милане в конце сентября подопечные Виктора Марьенко даже забили, но арбитр из ФРГ Курт Ченчер не засчитал гол после того, как мяч отскочил от перекладины за линию ворот. Пропустило "Торпедо" после обидного автогола одного из лучших игроков команды Валерия Воронина. "Был удар в дальний угол моих ворот, я тут же среагировал в прыжке и думаю, что отбил бы этот мяч. Но передо мной стоял Валера Воронин, который выставил ногу, пытаясь принять удар на себя, и мяч рикошетом от него влетел в другой угол", — вспомнил Кавазашвили. В октябрьском ответном матче при 105 тыс. зрителей на Большой спортивной арене в "Лужниках" "Торпедо" имело огромное преимущество, но победить не смогло. Лучшим достижением советских клубов в Кубке чемпионов является выход в полуфинал турнира в 1977, 1987 и 1991 годах. Дважды это делало киевское "Динамо", в 1991 году в четверке сильнейших клубов Европы оказался "Спартак". Киевляне и москвичи при этом на пути к полуфиналу отметились громкими победами. Команда Валерия Лобановского в 1977 году в четвертьфинале обыграла действующего обладателя трофея "Баварию" (0:1, 2:0), уступив далее менхенгладбахской "Боруссии" (1:0, 0:2).

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"Спартак" же в 1990 году в 1/8 финала обыграл "Наполи", в составе которого тогда выступал Диего Марадона. Московский клуб победил соперника в серии пенальти. На следующей стадии в Мадриде после нулевой ничьей в Москве подопечными Олега Романцева был повержен "Реал" (3:1). В полуфинале красно-белых остановил французский "Марсель" (1:3, 1:2). Из российских клубов в Лиге чемпионов первым дебютировал ЦСКА, который стал автором сенсации, обыграв в квалификационном раунде действующего победителя турнира "Барселону" (1:1, 3:2). Армейцы добились победы в гостях, уступая по ходу матча два мяча. На групповой стадии ЦСКА, правда, добыл всего два очка. Самым лучшим достижением для россиян в Лиге чемпионов является выход в 1/4 финала. "Спартак" доходил до этой стадии в сезоне-1995/96. Красно-белые одержали победы во всех шести матчах группового этапа, выступая в квартете с чемпионом Польши "Легией", английским "Блэкберном" и норвежским "Русенборгом". Московский клуб повторил достижение французского ПСЖ. В четвертьфинале команда Романцева, лишившаяся ряда лидеров, уступила французскому "Нанту" (0:2, 2:2). При этом "Спартак" имел шансы и на выход в полуфинал, сравняв счет по итогам двух матчей. Но после неназначенного явного пенальти в штрафной "Нанта" во втором тайме красно-белые пропустили два мяча.

Описание Игрок ЦСКА Кейсуке Хонда (в центре) забивший победный мяч в ворота "Севильи", 2010 год © AP Photo/Paul White