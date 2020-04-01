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Зимние олимпийские виды спорта

Васильев: управление Союзом биатлонистов России требует кардинальных изменений

Ранее ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Владимиру Драчеву с предложением сложить полномочия президента СБР

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Управление Союзом биатлонистов России (СБР) требует кардинальных изменений, а саму организацию должен возглавить другой человек. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Ранее ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса обратились к Владимиру Драчеву с предложением сложить полномочия президента СБР. Свою позицию они изложили в соответствующем письме, одним из подписантов которого является Васильев.

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"Перспективы письма - самые простые, обозначить позицию всей биатлонной семьи, поскольку ситуация зашла совсем далеко, - сказал Васильев. - Важно не пройти точку невозврата, коллеги инициаторы письма предложили мне подписать письмо, и я счел нужным это сделать и понимаю, что необходимо что-то поменять. В таком стиле управления, если его вообще можно назвать управлением, российский биатлон может полностью развалиться, нельзя доводить до этого".

"Дело даже не в результатах, это второй пункт. То, что происходит внутри СБР - никуда не годится , нет никакого взаимопонимания. Руководство разделилось на два лагеря - президент отдельно, все остальные отдельно. Не знаю, кто может претендовать [на пост президента СБР], но я четко понимаю, что биатлоном должен управлять биатлонист, достойный человек, имеющий опыт управления. Думаю, такой человек найдется", - добавил собеседник агентства.

Драчев возглавил СБР в мае 2018 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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