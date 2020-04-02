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Зимние олимпийские виды спорта

Тренерский штаб сборной России по биатлону будет сформирован к середине мая

Кандидаты на место в тренерском штабе сборной России должны определиться к 6 апреля
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что тренерский штаб сборной России будет сформирован к середине мая. Об этом Драчев рассказал в интервью ТАСС.

Тренерский совет СБР подводит итоги сезона заочно, кандидаты на место в тренерском штабе сборной России должны определиться к 6 апреля.

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"Процесс выбора будет не быстрым, - сказал Драчев. - Мы должны будем сначала принять предварительные решения, после разослать их, получить на них реакцию. Будет более длительная работа".

"Думаю, за месяц-полтора мы должны справиться, чтобы после представить в Минспорт список спортсменов и тренеров сборной команды на следующий сезон", - пояснил он.

Главным тренером сборной России по биатлону является Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первую за 12 лет золотую награду в личной гонке, победив в спринте.

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Зимние олимпийские виды спорта
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