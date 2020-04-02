{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Оргкомитет планирует провести US Open, несмотря на угрозу пандемии

В среду из-за коронавируса был отменен один из турниров серии Большого шлема - Уимблдон
Описание
© AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Оргкомитет турнира серии Большого шлема, Открытого чемпионата США (US Open), намерен провести соревнования, несмотря на распространение коронавируса, но Международная федерация тенниса (ITF) продолжает пристально следить за ситуацией с пандемией. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ITF.

На эту тему
Уимблдон отменен впервые с 1945 года

В среду из-за пандемии коронавируса был отменен один из турниров серии Большого шлема - Уимблдон, турнир должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Открытый чемпионат США планируется провести с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Квалификация пройдет с 24 по 28 августа. Еще один турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже в конце мая и начале июня, был перенесен на период с 20 сентября по 4 октября.

"Ассоциация тенниса США объявила, что планирует проводить US Open, - сказали в ITF. - При этом ITF ведет консультации со всеми заинтересованными сторонами и продолжает следить за ситуацией [с пандемией коронавируса] и ее влиянием на спорт".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Чемпионат Италии по футболу может быть возобновлен 20 мая
Планируется, что турнир закончится в июле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС