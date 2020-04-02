Оргкомитет планирует провести US Open, несмотря на угрозу пандемии

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Оргкомитет турнира серии Большого шлема, Открытого чемпионата США (US Open), намерен провести соревнования, несмотря на распространение коронавируса, но Международная федерация тенниса (ITF) продолжает пристально следить за ситуацией с пандемией. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ITF.

В среду из-за пандемии коронавируса был отменен один из турниров серии Большого шлема - Уимблдон, турнир должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Открытый чемпионат США планируется провести с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Квалификация пройдет с 24 по 28 августа. Еще один турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже в конце мая и начале июня, был перенесен на период с 20 сентября по 4 октября.

"Ассоциация тенниса США объявила, что планирует проводить US Open, - сказали в ITF. - При этом ITF ведет консультации со всеми заинтересованными сторонами и продолжает следить за ситуацией [с пандемией коронавируса] и ее влиянием на спорт".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.