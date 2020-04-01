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Влияние коронавируса на спорт

Уимблдон отменен впервые с 1945 года

Турнир должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля
Описание
© EPA-EFE/NIC BOTHMA

ТАСС, 1 апреля. Турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Уимблдон должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля. На данный момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля. Ранее другой турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, был перенесен на осень.

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"Это решение мы приняли с величайшим уважением к общественному здоровью и благополучию всех тех, кто собрался вместе, чтобы сделать Уимблдон реальностью. Нам было очень тяжело думать о том, что проведение чемпионатов ранее было прервано только мировыми войнами, но после тщательного и обширного рассмотрения всех сценариев мы считаем, что в конечном счете верным решением будет отменить чемпионат в этом году и вместо этого сосредоточиться на том, как мы можем использовать широту ресурсов Уимблдона, чтобы помочь тем, кто находится в наших местных сообществах и за их пределами", - сказал председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Ян Хьюитт.

Турнир проводится с 1877 года, этот розыгрыш должен был стать 134-м. Ранее турнир отменялся только в периоды мировых войн (1915-1918, 1940-1945). В прошлом сезоне в турнире одержали победы серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп, призовой фонд соревнований составил $49,43 млн. Чаще всего в мужском одиночном разряде побеждал швейцарец Роджер Федерер (8 раз), у женщин - Мартина Навратилова (9), которая в разные годы представляла Чехословакию и США.

Российские теннисисты ни разу не выходили в финал Уимблдона, в 1973 году выступавший за СССР Александр Метревели в финале уступил чеху Яну Кодешу (1:6, 8:9, 4:6). Среди женщин победу в 2004 году одержала Мария Шарапова, обыграв в решающем матче американку Серену Уильямс (6:1, 6:4). В 2010 году Вера Звонарева в финале проиграла Серене Уильямс (3:6, 2:6), а в 2011 году чешка Петра Квитова оказалась сильнее Шараповой (6:3, 6:4). В 1974 году представительница СССР Ольга Морозова в решающем матче уступила американке Крис Эверт (0:6, 4:6).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 860 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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