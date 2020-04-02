Велогонщики Страхов и Боев излечились от коронавируса и выписаны из больницы в ОАЭ

"Они были выписаны из больницы, у них наконец-то есть бумаги, которые показывают результаты их тестов, они отрицательные, - сказал Белезеко. - Пять тестов за 10-дневный промежуток у них были негативные, самочувствие как было хорошее, так и есть, но в связи с тем, что рейсов из ОАЭ нет, ребят оставили в эдакой изоляции. У них возьмут дополнительные анализы, только теперь непонятно, для какой цели, но главное, что у них нет вируса и они не являются его переносчиками".

"Власти решили дождаться, когда будет рейс, и тогда за ними придет дипломат, поможет доехать до аэропорта и покинуть страну, - добавил собеседник агентства. - Сейчас мы над этим работаем вместе с посольством".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тысяч человек, зафиксировано свыше 45 тысяч летальных исходов.