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Влияние коронавируса на спорт

Велогонщики Страхов и Боев излечились от коронавируса и выписаны из больницы в ОАЭ

По словам пресс-атташе команды "Газпром-Русвело", пока рейсов из ОАЭ нет
Велогонщики команды "Газпром-Русвело" EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Велогонщики команды "Газпром-Русвело"
© EPA-EFE/ALI HAIDER

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские велогонщики команды "Газпром-Русвело" Дмитрий Страхов и Игорь Боев, госпитализированные в ОАЭ из-за заражения коронавирусом, выписаны с отрицательными тестами. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе команды Юрий Белезеко.

3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом. Ими оказались Страхов и Боев.

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"Они были выписаны из больницы, у них наконец-то есть бумаги, которые показывают результаты их тестов, они отрицательные, - сказал Белезеко. - Пять тестов за 10-дневный промежуток у них были негативные, самочувствие как было хорошее, так и есть, но в связи с тем, что рейсов из ОАЭ нет, ребят оставили в эдакой изоляции. У них возьмут дополнительные анализы, только теперь непонятно, для какой цели, но главное, что у них нет вируса и они не являются его переносчиками".

"Власти решили дождаться, когда будет рейс, и тогда за ними придет дипломат, поможет доехать до аэропорта и покинуть страну, - добавил собеседник агентства. - Сейчас мы над этим работаем вместе с посольством".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тысяч человек, зафиксировано свыше 45 тысяч летальных исходов.

Теги
ОАЭРоссияВлияние коронавируса на спорт
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