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Влияние коронавируса на спорт

Билеты на US Open поступят в продажу в конце весны

В случае если турнир будет отменен, болельщики смогут вернуть деньги
Описание
© EPA/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Билеты на Открытый чемпионат США поступят в продажу до начала лета, в случае отмены турнира из-за коронавируса, средства могут быть возвращены. Об этом ТАСС рассказали в отделе продаж билетов US Open.

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В среду из-за пандемии коронавируса был отменен один из турниров серии Большого шлема - Уимблдон, турнир должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Открытый чемпионат США планируется провести с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Еще один турнир серии Большого шлема, Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже в конце мая и начале июня, был перенесен на период с 20 сентября по 4 октября.

"Билеты на определенные игры поступят в продажу позднее весной, до июня - заявил собеседник агентства. - В случае если турнир будет отменен, купившим билет предоставится возможность выбрать: получить возврат средств или же перенести их на турнир следующего года".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

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