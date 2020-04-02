Макгрегор заявил, что готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

ТАСС, 2 апреля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что находится в форме и готов выйти на замену отказавшемуся от боя против американца Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса россиянину Хабибу Нурмагомедову. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

"Я не в силах контролировать все это". Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

В среду Нурмагомедов в Instagram заявил, что вынужден отказаться от боя из-за пандемии коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона за титул в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. В связи с отказом от участия в поединке Фергюсон призвал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса. Ранее Нурмагомедов победил удушающим приемом Макгрегора, впервые защитив свой титул.

"Я в отличной форме, чтобы прямо сейчас провести бой. В начале всей этой ситуации я был счастлив, что у меня нет договоренности по какому-либо официальному поединку. В противном случае мне пришлось бы готовиться к бою в неопределенности из-за постоянно меняющейся информации, но я бы вышел на бой и победил", - сказал Макгрегор.

Ирландец провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.