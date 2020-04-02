Заразившийся коронавирусом на базе в Новогорске спортсмен госпитализирован

Ранее ТАСС сообщил, что коронавирус был выявлен у одного из спортсменов на базе в Новогорске. Позднее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала агентству, что коронавирусом заражен главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, а также один из членов команды.

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спортсмен, зараженный коронавирусом во время пребывания на базе в Новогорске, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Анализы [на коронавирус] одного из спортсменов и одного тренера дали предварительный положительный результат, после чего спортсмен был госпитализирован, а тренер переведен в режим домашней самоизоляции", - говорится в сообщении.

"В настоящий момент в "Новогорске" прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений. Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства, все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением", - добавляется в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.