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ММА

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в августе или сентябре

В среду россиянин сообщил, что вынужден отказаться от поединка с американцем 18 апреля из-за пандемии коронавируса
Хабиб Нурмагомедов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 2 апреля. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок против американца Тони Фергюсона в августе или сентябре. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В среду Нурмагомедов заявил, что вынужден отказаться от боя из-за пандемии коронавируса. Бой Нурмагомедова и Фергюсона за титул в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

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"UFC планирует турниры в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби. Я мог бы подраться [с Фергюсоном] там. Если это все закончится", - сказал Нурмагомедов.

Ранее о готовности заменить Нурмагомедова на турнире UFC 249 против Фергюсона заявили ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье, также 31-летнего россиянина, который является действующим обладателем титула в легком весе, может заменить другой американец Джастин Гейджи.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон не может состояться уже несколько лет, изначально бой между был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

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