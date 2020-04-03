Минспорт региона подумает над появлением на "Екатеринбург-Арене" хештега #оставайтесьдома

Ранее такая надпись с призывом граждан оставаться дома во время пандемии коронавируса появилась на медиакровле стадиона "Лужники" в Москве. Из-за ситуации с коронавирусом в России остановлены все футбольные соревнования. На "Екатеринбург-Арене" свои домашние матчи проводит клуб премьер-лиги "Урал".

"На данный момент мы законсервировали арену по поручению правительства области. Для того, чтобы там что-то горело, надо, чтобы были люди и видели это, а людей сейчас нет. Но мы подумаем над этой идеей", - рассказал Рапопорт.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.