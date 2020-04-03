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Влияние коронавируса на спорт

У сына Паоло Мальдини больше нет симптомов коронавируса

Даниэль Мальдини вернулся к индивидуальным тренировкам

ТАСС, 3 апреля. /ТАСС/. Футболист итальянского "Милана" Даниэль Мальдини, сын пятикратного победителя Лиги чемпионов в составе "Милана" Паоло Мальдини, заявил, что больше не имеет симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram футболиста.

Коронавирус у Даниэля Мальдини и его отца был выявлен 21 марта.

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"Я хорошо себя чувствую и не имею симптомов. Вернулся к индивидуальным тренировкам", - сказал 18-летний игрок.

Чемпионат Италии был приостановлен в связи с распространением в стране коронавируса. Мальдини провел один матч в составе клуба, дебютировав 2 февраля в игре национального первенства против "Вероны" (1:1).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тысяч летальных исходов. В настоящий момент число инфицированных в Италии составляет более 85 тыс., более 14 тыс. человек скончались.

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ИталияВлияние коронавируса на спорт
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