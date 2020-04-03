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Влияние коронавируса на спорт

Рубашко: все клубы РПЛ намерены договориться с футболистами о снижении зарплаты

Генеральный директор "Сочи" отметил, что у клуба есть желание продолжить турнир
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за то, чтобы договориться с футболистами по поводу сокращения зарплат футболистов на время пандемии коронавируса. Об этом по итогам общего собрания клубов лиги ТАСС рассказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Общее собрание клубов РПЛ в формате видеоконференции прошло в пятницу. Ранее "Спартак" и "Уфа" достигли договоренности с игроками о снижении зарплат.

"Однозначно все согласны и будут вести в этом плане переговоры. Кто-то уже договорился. Мы тоже не исключение - работа в этом направлении ведется", - сказал Рубашко.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что чемпионат не планируется завершать досрочно. "Сочи" однозначно за то, чтобы доиграть чемпионат. Мне кажется, что все должно разрешиться нормально и чемпионат удастся продолжить. Здесь важно, что у нас желание продолжить турнир есть", - отметил гендиректор.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека.

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