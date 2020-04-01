{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Футболисты "Спартака" согласились на понижение зарплат из-за приостановки сезона

Предполагается, что турнир возобновится не ранее 24 апреля
Футболисты "Спартака" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 1 апреля. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 22 из 30 запланированных туров. 21 марта президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

На эту тему
Месси: зарплаты футболистов "Барселоны" сократятся на 70% ради выплат сотрудникам клуба

"Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше, - говорится в сообщении. - Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации".

"Спартак" после 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Также команда вышла в полуфинал Олимп - Кубка России, где должна сыграть с петербургским "Зенитом".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. 

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
СМИ: "Ювентус" намерен подписать контракт с футболистом "Челси" Виллианом
Сообщается, что интерес к 31-летнему игроку проявляет главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС