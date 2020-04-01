Футболисты "Спартака" согласились на понижение зарплат из-за приостановки сезона

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен с 17 марта по 10 апреля из-за пандемии коронавируса, команды успели сыграть 22 из 30 запланированных туров. 21 марта президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

ТАСС, 1 апреля. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше, - говорится в сообщении. - Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации".

"Спартак" после 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Также команда вышла в полуфинал Олимп - Кубка России, где должна сыграть с петербургским "Зенитом".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.