Месси: зарплаты футболистов "Барселоны" сократятся на 70% ради выплат сотрудникам клуба

Ранее сообщалось, что Месси совместно с главным тренером английского "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой направил в медицинские учреждения Барселоны €1 млн на борьбу с коронавирусом.

ТАСС, 30 марта. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что на время чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, зарплаты футболистов команды уменьшатся на 70% ради выплат сотрудникам клуба. Об этом аргентинец написал в своем Instagram .

"За последнее время было много сказано о зарплатах в первой команде "Барселоны", - написал Месси. - Я хочу отметить, что мы все четко понимаем, что находимся в исключительной ситуации и мы первые, кто всегда готов помочь клубу. Поэтому мы снизим наши зарплаты на 70% с сегодняшнего дня и до окончания чрезвычайной ситуации. Это наш вклад, чтобы гарантировать 100% выплат всем сотрудниками клуба".

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта, позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок. "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 58 очков после 27 матчей.

В Испании выявлено более 85 тыс. случаев заражения, более 7 тыс. человек умерли. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано свыше 30 тыс. смертельных исходов.