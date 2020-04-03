Рабочая группа ФИФА рекомендовала перенести все матчи сборных, запланированные на июнь

ТАСС, 3 апреля. Рабочая группа Международной федерации футбола (ФИФА), которая следит за ситуацией по распространению коронавируса, вынесла рекомендацию бюро совета организации отложить все матчи национальных сборных, которые были запланированы на июнь. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Рекомендация распространяется на матчи мужских и женских сборных. В июне мужская сборная России должна была сыграть товарищеские матчи с командами Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планировал провести консультацию с ФИФА по возможному сокращению количества июньских встреч, чтобы доиграть матчи еврокубков.