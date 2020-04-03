Рабочая группа ФИФА рекомендовала перенести все матчи сборных, запланированные на июнь

ТАСС, 3 апреля. Рабочая группа Международной федерации футбола (ФИФА), которая следит за ситуацией по распространению коронавируса, вынесла рекомендацию бюро совета организации отложить все матчи национальных сборных, которые были запланированы на июнь. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Рекомендация распространяется на матчи мужских и женских сборных. В июне мужская сборная России должна была сыграть товарищеские матчи с командами Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планировал провести консультацию с ФИФА по возможному сокращению количества июньских встреч, чтобы доиграть матчи еврокубков.
Также рабочая группа рекомендовала бюро совета ФИФА провести двусторонние переговоры с представителями конфедераций по планированию отборочных матчей чемпионата мира - 2022, а также включить в международный календарь новые даты проведения отборочного турнира к Олимпийским играм среди женских команд. Решение по проведению "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу, где принимают участие российские КПРФ и "Тюмень", должно быть принято до конца апреля.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.