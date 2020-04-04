ФК "Рубин" договорился с игроками о сокращении зарплат на 50% до возобновления тренировок

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о договоренности с игроками о сокращении зарплат на 50% до возобновления тренировок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Тинькофф - Российская премьер-лига приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Ряд клубов уже объявил о сокращении зарплат на время пандемии.

"Есть договоренность между клубом и игроками о сокращении зарплат на 50% до возобновления тренировок", - заявили в пресс-службе.

Ранее казанский клуб сообщал, что карантин в команде продлен до 30 апреля.

В России зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели, умерли 43 человека.