{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

ФК "Рубин" договорился с игроками о сокращении зарплат на 50% до возобновления тренировок

Ранее казанский клуб сообщал, что карантин в команде продлен до 30 апреля
Игроки "Рубина" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки "Рубина"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о договоренности с игроками о сокращении зарплат на 50% до возобновления тренировок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

На эту тему
Футболисты "Спартака" согласились на понижение зарплат из-за приостановки сезона

Тинькофф - Российская премьер-лига приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Ряд клубов уже объявил о сокращении зарплат на время пандемии.

"Есть договоренность между клубом и игроками о сокращении зарплат на 50% до возобновления тренировок", - заявили в пресс-службе.

Ранее казанский клуб сообщал, что карантин в команде продлен до 30 апреля.

В России зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели, умерли 43 человека.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
СМИ: "Эвертон" заинтересован в покупке футболистов "Реала" Бэйла и Хамеса Родригеса
Их хочет видеть у себя в команде главный тренер английского клуба Карло Анчелотти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС