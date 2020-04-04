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Допинг в спорте

Тяжелоатлеты из Таиланда и Малайзии не будут допущены до Олимпиады в Токио из-за допинга

Организации этих стран имеют право подать апелляции в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня

ТАСС, 4 апреля. Группа по санкциям независимых федераций (IMFSP) при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) приняла решение дисквалифицировать Ассоциацию тяжелой атлетики Таиланда (TAWA) и Федерации тяжелой атлетики Малайзии (MWF) из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Спортсмены из Таиланда и Малайзии не будут допущены до летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2021 году в Токио. Помимо этого, членство TAWA в IWF приостановлено на 3 года (до 1 апреля 2023 года), при этом официальные лица ассоциации временно отстранены на два года, в течение которых они не смогут быть избранными на какие-либо должности в IWF. На 11 месяцев наложен запрет на участие спортсменов из Таиланда в международных соревнованиях под эгидой IWF, отсчет этого срока начнется с момента возобновления первых мероприятий международной федерации, отложенных из-за пандемии коронавируса.

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Членство MWF в IWF приостановлено на год (до 1 апреля 2021 года). При этом тяжелоатлетам из Малайзии запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IWF на протяжении пяти месяцев с момента возобновления турниров.

Сообщается, что TAWA и MWF были проинформированы о вынесенных наказаниях. Организации имеют право подать апелляции на решения IMFSP в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

IMFSP была утверждена исполнительным советом IWF в ноябре 2018 года. Эта организация обладает исключительными полномочиями налагать санкции на национальные федерации в соответствии со статьей 12 антидопингового кодекса IWF. Этот документ был утвержден исполнительным советом IWF в ноябре 2017 года, чтобы обеспечить прозрачность в работе национальных федераций по тяжелой атлетике.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Допинг
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