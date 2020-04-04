Хабилов: UFC не должен лишать Нурмагомедова чемпионского титула

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не должен лишать титула Хабиба Нурмагомедова, поскольку сама организация виновата в невозможности проведения боя с американцем Тони Фергюсоном. Такое мнение ТАСС высказал боец UFC и товарищ Нурмагомедова по команде Рустам Хабилов.

"Я не в силах контролировать все это".

"Я не в силах контролировать все это". Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Ранее Нурмагомедов объявил о невозможности вылета на бой против Фергюсона из-за пандемии коронавируса. При этом россиянин сообщил, что продолжает тренироваться. Место проведения турнира UFC 249 до сих пор не определено. Фергюсон заявил, что UFC должен лишить Нурмагомедова титула за отказ от поединка.

"Это неправильно, руководство [UFC] должно понимать ситуацию. Если какие-то ошибки допущены, то только с их стороны. Они не должны винить человека и лишать титула", - сказал Хабилов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1 млн человек, зафиксировано более 50 тыс. смертельных исходов.