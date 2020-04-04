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Влияние коронавируса на спорт

ФК "Ливерпуль" отправил часть сотрудников в оплачиваемый отпуск

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок

ТАСС, 4 апреля. Руководство английского "Ливерпуля" приняло решение отправить часть сотрудников футбольного клуба в отпуск из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

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Сообщается, что работники команды продолжат получать зарплату в полном размере. Помимо этого, клуб приветствует решение руководства Английской премьер-лиги возобновить чемпионат только при условии улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Чемпионат Англии прерван на неопределенный срок. После 29 туров "Ливерпуль" лидирует в таблице с 82 очками в активе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. Количество зараженных в Великобритании составляет около 44 тыс. человек, более 4,3 тыс. скончались.

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Влияние коронавируса на спорт
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