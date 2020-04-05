Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун считает, что сезон должен быть отменен

ТАСС, 5 апреля. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун считает, что сезон 2020 года должен быть отменен из-за переноса этапов в связи с пандемией коронавируса. Комментарий Экклстоуна приводит телерадиовещательная компания RTE.

"Мы должны остановить чемпионат и начать его снова в следующем году, потому что я не вижу варианта, при котором возможно будет провести достаточное количество гонок для определения чемпиона. Кажется, для этого нужно восемь гонок, и я не вижу, каким образом их можно провести, это сложная ситуация", - заявил Экклстоун.