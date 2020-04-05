Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун считает, что сезон должен быть отменен

ТАСС, 5 апреля. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун считает, что сезон 2020 года должен быть отменен из-за переноса этапов в связи с пандемией коронавируса. Комментарий Экклстоуна приводит телерадиовещательная компания RTE.
"Мы должны остановить чемпионат и начать его снова в следующем году, потому что я не вижу варианта, при котором возможно будет провести достаточное количество гонок для определения чемпиона. Кажется, для этого нужно восемь гонок, и я не вижу, каким образом их можно провести, это сложная ситуация", - заявил Экклстоун.
Экклстоун руководил "Формулой-1" с конца 1970-х до 2017 года, когда был отправлен в отставку новыми владельцами - американской компанией Liberty Media.
Изначально в календарь сезона-2020 входило 22 этапа. На данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане. Сейчас первым в календаре стоит Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня. Проведение Гран-при России запланировано на 25-27 сентября.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1 млн человек, зафиксировано свыше 55 тыс. смертельных исходов.