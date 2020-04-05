Безуглов: введение критериев не позволит находиться в сборной РФ пяти-семи легкоатлетам

ТАСС, 5 апреля. Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов считает, что после введения в действие антидопинговых критериев ВФЛА не более пяти-семи спортсменов лишатся права быть включенными в сборную страны. Заявление Безуглова приводит пресс-служба организации.

На вопрос пресс-службы, сколько спортсменов сборная страны может "недосчитаться" после внедрения критериев, Безуглов ответил: "По моим прогнозам, пять-семь человек, не более".

Согласно критериям, кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года (за исключением тех, кто отбывает пожизненную дисквалификацию). В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование. Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletic, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

Ранее Безуглов заявил, что легкоатлеты, которые в настоящее время не соответствуют антидопинговым критериям ВФЛА, могут быть включены в сборные не ранее чем через три года.