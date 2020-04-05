ВФЛА выработала антидопинговые критерии для членов сборных команд России и их тренеров

ТАСС, 5 апреля. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на своем очередном заседании принял антидопинговые критерии, на основании которых будут формироваться составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА (комитеты и комиссии). Как сообщает пресс-служба ВФЛА, принятые критерии также будут учитываться в отношении руководства региональных федераций легкой атлетики и штатных сотрудников федерации.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко две недели назад заявил ТАСС, что эти критерии крайне необходимы для возглавляемой им организации. Он считает, что только благодаря им возможно провести очищение, которого от ВФЛА ждут не только в World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций - прим. ТАСС), но и внутри отечественного легкоатлетического сообщества.

Согласно критериям, кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование. Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletics, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

Антидопинговые критерии, предъявляемые тренерам и специалистам сборных команд России, во многом совпадают с требованиями, которые выдвинуты к спортсменам. Также тренером или специалистом сборных команд России не может быть лицо, отвечавшее за антидопинг в период с 2010 по октябрь 2019 года. Тренером национальной команды не может быть человек, не имеющий в настоящее время тренерской лицензии.

Критерии, которые ВФЛА предъявляет к членам Президиума ВФЛА, групп, комитетов и комиссий федерации, к сотрудникам ВФЛА, а также руководителям региональных федераций, более суровы по сравнению с требованиями к кандидатам в сборные. В частности, эти люди в прошлом никогда не должны были быть причастными к нарушениям антидопинговых правил.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Athletics Integrity Unit в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.