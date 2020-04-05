Легкоатлетов с отказами в нейтральном статусе могут включить в сборную после запроса в AIU

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики 2 апреля принял антидопинговые критерии, на основании которых будут формироваться составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА (комитеты и комиссии).

ТАСС, 5 апреля. Легкоатлеты, ранее получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отказы в получении нейтрального статуса, могут быть включены в списки кандидатов в сборные команды только после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сделает дополнительные запросы в независимый орган World Athletics по защите целостности легкой атлетики Athletics Integrity Unit (AIU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщил вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, заявление которого приводит пресс-служба организации.

"По всем спортсменам, которым было отказано в выдаче нейтральных статусов, мы сделаем дополнительные запросы в РУСАДА и AIU", - отметил Безуглов.

Согласно критериям, кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование. Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletics, РУСАДА и AIU, содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

В 2019 году 53 российских легкоатлета получили от World Athletics отказы в получении нейтрального статуса, обладание которым позволяет участвовать в международных стартах.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Athletics Integrity Unit в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.