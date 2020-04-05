{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Легкоатлетов с отказами в нейтральном статусе могут включить в сборную после запроса в AIU

Также потребуется запрос в Российское антидопинговое агентство

ТАСС, 5 апреля. Легкоатлеты, ранее получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отказы в получении нейтрального статуса, могут быть включены в списки кандидатов в сборные команды только после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сделает дополнительные запросы в независимый орган World Athletics по защите целостности легкой атлетики Athletics Integrity Unit (AIU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщил вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, заявление которого приводит пресс-служба организации.

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики 2 апреля принял антидопинговые критерии, на основании которых будут формироваться составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и рабочих органов ВФЛА (комитеты и комиссии).

На эту тему
ВФЛА выработала антидопинговые критерии для членов сборных команд России и их тренеров

"По всем спортсменам, которым было отказано в выдаче нейтральных статусов, мы сделаем дополнительные запросы в РУСАДА и AIU", - отметил Безуглов.

Согласно критериям, кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование. Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletics, РУСАДА и AIU, содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

В 2019 году 53 российских легкоатлета получили от World Athletics отказы в получении нейтрального статуса, обладание которым позволяет участвовать в международных стартах.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Athletics Integrity Unit в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
СМИ: футболист "Сельты" Смолов нарушил карантин и вернулся в Россию
По возвращении футболиста ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС