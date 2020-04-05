Зарплата футболистов "Динамо" будет понижена на 40% на период самоизоляции

ТАСС, 5 апреля. Футбольный клуб "Динамо" достиг соглашения с игроками о понижении заработной платы на период с 1 апреля до возобновления тренировочного процесса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зарплата футболистов будет урезана на 40% в связи с приостановкой турниров из-за пандемии коронавируса. Ранее договоренности о снижении зарплаты достигли московский "Спартак" и "Уфа". В пятницу в формате видеоконференции прошло общее собрание клубов РПЛ, по итогам которого генеральный директор Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что все клубы РПЛ будут вести переговоры с игроками по поводу снижения заработной платы на период самоизоляции.