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Влияние коронавируса на спорт

Глава Итальянской федерации футбола заявил, что чемпионат Италии может завершиться осенью

В пятницу было принято решение, что турнир возобновится при улучшении эпидемиологической ситуации

ТАСС, 5 апреля. Глава Итальянской федерации футбола Даниэле Гравина заявил, что чемпионат Италии может быть завершен осенью. Его комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Rai Sport.

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Чемпионат Италии прерван из-за пандемии коронавируса. В пятницу было принято решение, что турнир возобновится при улучшении эпидемиологической ситуации.

"Нам все равно нужно завершить соревнования сезона-2019/20 в этом году. Мы работаем над целым рядом вариантов того, как лучше разрешить данную ситуацию. Гипотетически сезон можно возобновить 17 мая, но я еще раз подчеркиваю, что это только гипотеза. Проведение матчей чемпионата до сентября-октября также возможно", - заявил Гравина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Число зараженных в Италии составляет около 130 тыс. человек, более 15 тыс. скончались.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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