Чемпионат Италии по футболу возобновится, когда позволит эпидемиологическая ситуация

ТАСС, 3 апреля. Чемпионат Италии по футболу будет возобновлен, как только этому будет сопутствовать эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса. В четверг президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что возобновление матчей первенства планируется в конце мая.
"Что касается возможного завершения оставшихся матчей Серии А, то руководство лиги рассмотрит вопрос о возобновлении спортивной деятельности только тогда, когда это позволят эпидемиологические условия. Это будет сделано в соответствии с постановлениями правительства, а также принимая во внимание безопасность игроков и других лиц", - говорится в заявлении лиги.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тысяч летальных исходов. В настоящий момент число инфицированных в Италии составляет более 85 тыс., более 14 тыс. человек скончались.