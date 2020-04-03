Чемпионат Италии по футболу возобновится, когда позволит эпидемиологическая ситуация

ТАСС, 3 апреля. Чемпионат Италии по футболу будет возобновлен, как только этому будет сопутствовать эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса. В четверг президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что возобновление матчей первенства планируется в конце мая.