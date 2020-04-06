Смолов согласовал с руководством "Сельты" возвращение в Россию

ТАСС, 5 апреля. Футболист испанской "Сельты" Федор Смолов, ранее вернувшийся в Россию, заявил, что информировал клуб о всех своих действиях и соблюдает карантин. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В воскресенье стало известно, что 30-летний нападающий вернулся в Россию, прервав соблюдение самоизоляции во время введенного в Испании режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Смолов стал вторым игроком клуба, нарушившим условия карантина, после датчанина Пионе Систо.

"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье, - написал Смолов. - Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном карантине, я нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации, при первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго".

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.