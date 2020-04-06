Смолов согласовал с руководством "Сельты" возвращение в Россию

ТАСС, 5 апреля. Футболист испанской "Сельты" Федор Смолов, ранее вернувшийся в Россию, заявил, что информировал клуб о всех своих действиях и соблюдает карантин. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, что бы быть ближе к моей семье. Я благодарен Сельте за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго. Debido a la situación que se presenta y al cierre de fronteras me he visto obligado a regresar a Rusia para estar más cerca de mi familia. Estoy muy agradecido al Celta por su apoyo y me gustaría enfatizar que Informé al club sobre todos los pasos. Ahora que estoy en cuarentena obligatoria, estoy en contacto continuo con el equipo técnico para seguir el protocolo que se ha establecido. Les pido que traten esta situación con comprensión. En cuanto todo empiece a mejorar estaré encantado de volver a Vigo.❤️⚽️
В воскресенье стало известно, что 30-летний нападающий вернулся в Россию, прервав соблюдение самоизоляции во время введенного в Испании режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Смолов стал вторым игроком клуба, нарушившим условия карантина, после датчанина Пионе Систо.
"В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье, - написал Смолов. - Я благодарен "Сельте" за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном карантине, я нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации, при первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго".
Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.