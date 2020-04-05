СМИ: футболист "Сельты" Смолов нарушил карантин и вернулся в Россию

По информации издания, игрок может понести наказание за нарушение самоизоляции. 30-летний Смолов не раз спрашивал у руководства клуба о возможности отправиться на родину по личным делам, но получал отказ. По возвращении футболиста ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба.

ТАСС, 5 апреля. Российский футболист испанской "Сельты" Федор Смолов вернулся в Россию, нарушив условия соблюдения карантина во время режима повышенной готовности. Об этом сообщает газета Marca .

Лучше поздно, чем никогда. Федор Смолов в 29 лет перешел в испанскую "Сельту"

Смолов стал вторым игроком клуба после Пионе Систо, который нарушил условия соблюдения карантина. До этого датчанин отправился на своей машине на родину, ему грозит штраф.

Россиянин перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". В составе испанского клуба российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. 14 марта Совет министров Испании одобрил введение в королевстве режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Число зараженных в стране превышает 130 тыс., более 12 тыс. человек умерли.