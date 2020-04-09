{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Аскаров возглавил рейтинг драфта НХЛ - 2020 среди европейских вратарей

Нападающий Родион Амиров расположился на пятой строчке среди полевых игроков Европы
Ярослав Аскаров AP Photo/Petr David Josek
Описание
Ярослав Аскаров
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 9 апреля. Российский голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров занимает первое место среди европейских вратарей в рейтинге Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На эту тему
Агент Денисенко сообщил, что форвард подпишет контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида"

Аскарову 17 лет. В прошедшем сезоне за "СКА-Неву" он провел 18 матчей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), одержав 12 побед и отразив 92% бросков по своим воротам. 19-летний голкипер системы казанского "Ак Барса" Амир Мифтахов стал пятым в рейтинге европейских голкиперов. На последнем молодежном чемпионате мира Аскаров и Мифтахов провели по пять матчей, Аскаров пропустил 10 шайб, Мифтахов - семь, став третьим голкипером турнира по проценту отраженных бросков (91,86%).

18-летний нападающий Родион Амиров из системы уфимского "Салавата Юлаева" расположился на пятой строчке среди полевых игроков Европы. В прошедшем сезоне он дебютировал за основную команду, записав на свой счет две голевые передачи в 21 матче. Лучшим полевым игроком в рейтинге является немец Тим Штюцле из немецкого "Мангейма".

Рейтинг североамериканских вратарей возглавил Николас Доус из канадского "Гуэлфа" (Хоккейная лига Онтарио), сильнейшим полевым игроком признан лучший хоккеист молодежного чемпионата мира - 2020 канадский нападающий Алексис Лафренье ("Римуски", Главная юниорская хоккейная лига Квебека). На мировом первенстве он провел пять встреч, набрав 10 очков (4 шайбы + 6 передач).

Драфт НХЛ должен был состояться 26-27 июня, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Реклама на ТАСС
Кризис в российской легкой атлетике
Юрченко: антидопинговые критерии ВФЛА будут согласованы с комиссией по восстановлению
Разработанное положение главного тренерского совета будет основным документом, на основании которого будут формироваться списки сборных команд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС