Аскаров возглавил рейтинг драфта НХЛ - 2020 среди европейских вратарей

ТАСС, 9 апреля. Российский голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров занимает первое место среди европейских вратарей в рейтинге Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Аскарову 17 лет. В прошедшем сезоне за "СКА-Неву" он провел 18 матчей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), одержав 12 побед и отразив 92% бросков по своим воротам. 19-летний голкипер системы казанского "Ак Барса" Амир Мифтахов стал пятым в рейтинге европейских голкиперов. На последнем молодежном чемпионате мира Аскаров и Мифтахов провели по пять матчей, Аскаров пропустил 10 шайб, Мифтахов - семь, став третьим голкипером турнира по проценту отраженных бросков (91,86%).

18-летний нападающий Родион Амиров из системы уфимского "Салавата Юлаева" расположился на пятой строчке среди полевых игроков Европы. В прошедшем сезоне он дебютировал за основную команду, записав на свой счет две голевые передачи в 21 матче. Лучшим полевым игроком в рейтинге является немец Тим Штюцле из немецкого "Мангейма".

Рейтинг североамериканских вратарей возглавил Николас Доус из канадского "Гуэлфа" (Хоккейная лига Онтарио), сильнейшим полевым игроком признан лучший хоккеист молодежного чемпионата мира - 2020 канадский нападающий Алексис Лафренье ("Римуски", Главная юниорская хоккейная лига Квебека). На мировом первенстве он провел пять встреч, набрав 10 очков (4 шайбы + 6 передач).

Драфт НХЛ должен был состояться 26-27 июня, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.