СБР приостановил полномочия Голикова на время проверки информации о финансовых нарушениях

Заочное заседание правления СБР состоялось во вторник. На нем в том числе обсуждались публичные заявления Голикова о том, что Драчев причастен к ряду финансовых нарушений. В частности, исполнительный директор заявлял, что президент СБР потратил около 1,5 млн рублей организации на оплату персонального водителя, услугами которого пользовалась его супруга. Драчев в интервью ТАСС опроверг это утверждение.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) приостановило полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Аудит деятельности СБР должен завершиться до 30 апреля. В том числе будет проверена информация о правомерности выплаты заработной платы А. Медведеву, который, по утверждению Голикова, значится главным специалистом по снабжению СБР, однако являлся личным водителем жены Драчева. Кроме того, проверят информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с ЦСП и Минспортом РФ.

Исполняющим обязанности исполнительного директора назначен член правления организации Виктор Майгуров. Также на время ревизии от работы отстранена финансовый директор СБР Ольга Рогач, исполняющим обязанности назначен Сергей Голубев.

Голиков пришел в СБР по приглашению Драчева в 2018 году, вскоре после его избрания на пост главы организации.

1 апреля ветераны биатлона, тренеры и представители судейского корпуса обратились к Драчеву с предложением добровольно сложить полномочия президента СБР. Они указали на его неспособность найти серьезных спонсоров для организации, отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, слабую кадровую политику, а также скандальные ситуации, которые возникали в последние два года. Драчев заявил, что инициатором этого обращения является Голиков.