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Влияние коронавируса на спорт

Вопрос проведения в РФ перенесенных турниров по водным видам спорта обсудят после пандемии

В пятницу министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия будет готова принять у себя перенесенные из-за коронавируса международные соревнования
Президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Вопрос возможного проведения в России перенесенных международных турниров по водным видам спорта, в том числе квалификационных соревнований к Олимпиаде в Токио, можно будет поднимать только по окончании пандемии коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко.

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В пятницу министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия будет готова принять у себя международные соревнования, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, что в наших видах спорта к этому вопросу можно будет обратиться только после того, как завершится ситуация с распространением коронавируса - весь мира пока не понимает, когда это закончится. Но лицензионные соревнования в наших видах спорта не прошли, все обнулено", - сообщил Власенко.

"Все сидят дома, никто не тренируется. Когда появится возможность, нужно без паники спокойно начать сезон и готовиться к Играм", - подчеркнул Власенко.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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