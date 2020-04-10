Министр расставил приоритеты. Матыцин - о российском и мировом спорте в условиях пандемии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Олег Матыцин провел пресс-конференцию, на которой заявил о необходимости внесения изменений в стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года из-за пандемии коронавируса. Министр спорта РФ рассказал о процессе подготовки российских спортсменов к Олимпиаде в Токио, отношении к конфликту в российском биатлоне, а также подчеркнул, что государственные средства будут направлены на финансирование спортивных школ, а не профессиональных клубов. Российский и мировой спорт в связи с пандемией коронавируса переживает сложные времена. Международные и национальные соревнования приостановлены на неопределенный срок. Спортсмены из-за закрытия баз национальных команд, школ и училищ олимпийского резерва имеют возможность тренироваться только в домашних условиях. Лишены возможности заниматься спортом и обычные граждане РФ.

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Чтобы россияне не снижали физическую активность во время самоизоляции, всероссийское физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" при поддержке Минспорта РФ разработало марафон бесплатных тренировок. Принять участие может любой желающий вне зависимости от возраста и места проживания. Матыцин поблагодарил граждан за поддержку этой акции, а также подчеркнул, что профессиональные российские спортсмены должны вселять оптимизм и показывать пример для остальных жителей страны. Он отметил, что из-за пандемии министерство спорта будет вынуждено внести изменения в стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. "Это очень важный документ, проект этого документа подготовлен и отправлен в правительство. Мы готовы его обсуждать и понимаем, что пандемия, скорее всего, внесет значительные коррективы в сроки реализации и, возможно, даже в отдельные положения документа. Мы живем в реалиях, когда должны оперативно отвечать на вызовы", - отметил Матыцин. Министр спорта также подчеркнул, что рассчитывает на солидарность мирового спортивного сообщества, по его словам, Россия готова изучать опыт коллег в борьбе с коронавирусом, чтобы защитить людей, которые занимаются спортом. Процесс подготовки к Олимпиаде Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии были перенесены на лето 2021 года (23 июля - 8 августа). Министерство спорта закрыло все тренировочные базы для подготовки национальных команд на неопределенный срок. Работу продолжил только центр "Новогорск". Базу перевели на особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала.

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Из-за пандемии российские спортсмены не смогли принять участия в 248 международных соревнованиях, 31 из которых должно было пройти на территории России. Из-за коронавируса были перенесены или отменены почти все спортивные соревнования в мире, в частности чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею. Министерство спорта было вынужденно отменить тысячи соревнований по всей России. Спортсмены, завоевавшие, олимпийские лицензии, сохранят за собой право участия в Играх на следующий год. Матыцин подчеркнул, что понимание того, как выстраивать план подготовки к Олимпиаде, будет только после появления календаря международных стартов. Организация процесса начнется сразу после открытия баз и тренировочных центров. По словам Матыцина, все денежные средства на это уже запланированы, риски будут минимизированы. Матыцин также отметил, что Россия будет готова принять перенесенные международные соревнования, в первую очередь олимпийские квалификационные турниры, если какие-то страны откажутся их проводить. "Мы направили предложения в российские спортивные федерации, чтобы они связались с международными, если возникнет необходимость помощи международным федерациям, где отменены соревнования по разным причинам, особенно квалификационные турниры Олимпиады 2021 года. Россия будет готова рассмотреть организацию этих мероприятий, протянуть руку помощи", - сказал министр спорта РФ.

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Судьба участия российских спортсменов в Олимпиаде и проведения международных стартов в России напрямую зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который, как ожидается, рассмотрит его в июле-августе нынешнего года. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. "Не хочется гадать, строить прогнозы, - сказал Матыцин. - Надеюсь, что участники процесса в CAS - Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, РУСАДА и WADA - поймут необходимость консолидации в этих условиях". Биатлонный вопрос Проблемы главы Союз биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева с российской биатлонной общественностью начались еще в середине сезона. Он подвергался критике как за скромные результаты сборных на международных турнирах, так и за неспособность решить ряд организационных вопросов. Кульминацией стало письмо за подписью ветеранов российского биатлона и тренеров с призывом сложить полномочия.

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Письмо было опубликовано 1 апреля. Ветераны указали на неспособность Драчева найти серьезных спонсоров для организации, на отсутствие у него конструктивного диалога с международной федерацией, на проведение слабой кадровой политики. Позже Драчев провел встречу с Матыциным. "Инициатором разговора был я, понимая и будучи обеспокоенным ситуацией в российском биатлоне. Это касается не только результатов, но и взаимодействия с регионами, ролью руководителя. Я пригласил руководителя федерации. Мое отношение к обвинениям, позиционированным в открытом эфире, негативное", - отметил Матыцин. В четверг правление СБР объявило о намерении провести совместное заседание с авторами открытого обращения. Ранее исполнительный директор СБР Сергей Голиков в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявил, что Драчев потратил около 1,5 млн рублей из бюджета СБР на оплату персонального водителя для своей жены. Драчев, в свою очередь, сообщил, что Голиков стал инициатором письма ветеранов биатлона, которые призвали главу СБР уйти в отставку. СБР приостановил полномочия Голикова на время проверки предоставленной им информации. Голиков в беседе с ТАСС заявил, что намерен добиться проведения внеочередных выборов главы организации. Также он заявил, что не собирается добровольно оставлять пост исполнительного директора. Аудит деятельности СБР должен завершиться до 30 апреля. Госфинансирование будет направлено на школы Матыцин, который с 2015 года является президентом Международной федерации университетского спорта (FISU), сразу после назначения на должность министра спорта подчеркнул, что его приоритет - развитие массового спорта в стране. В пятницу он отметил, что государство не планирует финансировать профессиональный спорт в тех объемах, в которых он понес потери.

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