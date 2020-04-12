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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: чемпионат Италии по футболу планируют завершить к 12 июля

ТАСС, 12 апреля. Текущий сезон чемпионата Италии по футболу планирует завершить к 12 июля. Об этом сообщает портал Football Italia.

По данным портала, футболисты возобновят тренировки 4 мая, а первый матч чемпионата после паузы пройдет 31 мая. Предполагается, что игры будут проходить каждые три дня, тогда итальянское первенство должно будет завершиться к 12 июля. В воскресенье журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери сообщил, что правительство Италии планирует запретить проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года.

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Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина ранее заявлял, что турнир гипотетически может возобновиться 17 мая. При этом он не исключил варианта, при котором нынешний сезон чемпионата Италии завершится в сентябре-октябре.

В чемпионате Италии команды провели по 25-26 игр из 38 запланированных. Лидирует туринский "Ювентус", набрав 63 очка после 26 матчей. На втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 игр), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей). Также не был доигран Кубок Италии - турнир прервался на стадии полуфиналов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Италии зафиксировано более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 19 тыс. человек, выздоровели свыше 32 тыс. человек.

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Влияние коронавируса на спорт
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