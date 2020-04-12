Веломногодневка "Джиро д'Италия" может пройти в октябре

ТАСС, 12 апреля. Многодневная велогонка "Джиро д'Италия", отложенная на неопределенный срок из-за коронавируса, может пройти в октябре. Об этом порталу Tuttobiciweb заявил глава Итальянской федерации велоспорта Ренато ди Рокко.

"Проведение "Джиро д'Италия" в октябре - это наша цель", - заявил ди Рокко.

Веломногодневка должна была пройти с 9 по 31 мая. Старт гонки был запланирован в Будапеште (Венгрия). "Джиро д'Италия" проводится с 1909 года, заезды отменялись только во время Первой и Второй мировых войн. За всю историю проведения гонки россияне трижды становились ее победителями: Евгений Берзин в 1994 году, Павел Тонков в 1996 году, Денис Меньшов в 2009 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли.