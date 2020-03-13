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Отмена соревнований из-за коронавируса

Старт "Джиро д'Италия" отложен на неопределенный срок из-за коронавируса

Первые этапы должны были пройти на территории Венгрии, в которой отменены массовые мероприятия
Победитель "Джиро д'Италия" - 2019 Ричард Карапас EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO
Описание
Победитель "Джиро д'Италия" - 2019 Ричард Карапас
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

ТАСС, 13 марта. Начало ежегодной многодневной велогонки "Джиро д'Италия" отложено на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Гонка "Джиро д'Италия" должна была пройти с 9 по 31 мая. Старт веломногодневки был запланирован в Будапеште (Венгрия).

"Из-за распространения коронавируса правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение, которое запрещает организацию массовых мероприятий и делает невозможным проведение международных соревнований. Следовательно, оргкомитет венгерских этапов "Джиро д'Италия" объявил о невозможности проведения старта гонки в запланированные даты", - говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что решение о новых датах проведения веломногодневки будет принято не ранее 3 апреля.

В Венгрии выявлено 19 случаев инфицирования коронавирусом, 79 человек находятся на карантине, один заболевший выздоровел. В Италии жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали свыше 1 тыс. человек. В стране инфицированы более 12 тыс. человек, всего с начала вспышки выявлено более 15 тыс. случаев заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли. В РФ по состоянию на 12 марта было зарегистрировано 34 случая заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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