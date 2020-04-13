СМИ: "Тоттенхэм" не хочет продавать Кейна МЮ или другому конкуренту по чемпионату Англии

ТАСС, 13 апреля. Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" не будет продавать нападающего и капитана команды Гарри Кейна в "Манчестер Юнайтед" или в другой клуб Английской премьер-лиги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов продать своего лидера за £200 млн (€225 млн) из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса. Но в руководстве клуба не хотят усиливать своих конкурентов по чемпионату.

Кейн является игроком "Тоттенхэма" с 2011 года, на правах аренды в разные годы он выступал за "Лейтон Ориент", "Миллуолл", "Норвич" и "Лестер". В составе "Тоттенхэма" он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а в прошлом сезоне дошел с командой до финала Лиги чемпионов. За сборную Англии Кейн провел 45 матчей, в которых забил 32 гола, на чемпионате мира 2018 года в России он стал лучшим бомбардиром турнира.