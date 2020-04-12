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Футбол в Англии

СМИ: "Тоттенхэм" может продать Кейна в "Манчестер Юнайтед" за £200 млн

Владелец клуба Даниэль Леви готов расстаться с 26-летним форвардом из-за тяжелой финансовой ситуации

ТАСС, 12 апреля. Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" может продать нападающего и капитана команды Гарри Кейна в "Манчестер Юнайтед" за £200 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Отмечается, что владелец "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов расстаться с 26-летним форвардом из-за тяжелой финансовой ситуации, в которой клуб оказался из-за вынужденной паузы, возникшей в мировом футболе из-за коронавируса. У клуба еще остаются обязательства по выплате за строительство нового стадиона.

Кейн является игроком "Тоттенхэма" с 2011 года, на правах аренды в разные годы он выступал за "Лейтон Ориент", "Миллуолл", "Норвич" и "Лестер". В составе "Тоттенхэма" он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а в прошлом сезоне дошел с командой до финала Лиги чемпионов. За сборную Англии Кейн провел 45 матчей, в которых забил 32 гола, на чемпионате мира 2018 года в России он стал лучшим бомбардиром турнира.

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