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Перенос Олимпиады в Японии

Бах: перенести Олимпиаду в Токио на срок позднее лета 2021 года было невозможно

Игры пройдут с с 23 июля по 8 августа 2021 года
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/JOSE MENDEZ
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JOSE MENDEZ

ТАСС, 13 апреля. Олимпийские игры в Токио невозможно было перенести на срок позднее лета 2021 года. Об этом рассказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит немецкая газета Die Welt.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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"Наши японские партнеры и премьер-министр страны ясно дали понять, что Япония не сможет справиться с организацией, если Игры будут перенесены на срок позднее лета 2021 года. Прежде всего, необходимо обеспечить доступность Олимпийской деревни, так как она лежит в основе Игр, то же самое относится ко всем спортивным объектам, - заявил Бах. - Тысячам людей пришлось бы продолжать работу, а все партнеры, спонсоры, а также региональные и местные органы власти должны объединить свои усилия. Вы не можете отложить все это на неопределенный срок, как теннисный турнир или футбольный матч".

Бах отметил, что рассматривался вариант отмены Олимпиады, который, в отличие от переноса Игр, был застрахован, но от него решено было отказаться. "Отмена Игр разрушила бы олимпийскую мечту 11 тыс. спортсменов, их тренеров, семей и всей Японии. Таким образом, отмена была неподходящим вариантом для всех, кто участвовал в принятии решения", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

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Бах, ТомасПеренос Олимпиады в Японии
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