"Тоттенхэм" предоставил свой стадион для размещения центра по диагностике коронавируса

ТАСС, 13 апреля. "Тоттенхэм" стал первым из клубов Английской премьер-лиги, который переоборудовал свой стадион для его использования в качестве медицинского центра во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лондонского футбольного клуба.

Во время паузы в чемпионате Англии, который прерван на неопределенный срок, клуб предоставит свою арену центру по диагностике коронавируса. Также некоторые помещения арены будут выделены для женской консультации, одна из раздевалок будет выделена для родильного отделения.

Ранее "Тоттенхэм" предоставил свой стадион в качестве отеля для работников службы здравоохранения Великобритании.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. Число заболевших в Великобритании составляет более 85 тыс. человек, свыше 10 тыс. человек умерли.