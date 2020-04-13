"Лужники" назовут сроки подготовки арены к ЧЕ по футболу, если получат райдер от УЕФА

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство стадиона "Лужники" сможет назвать точные сроки подготовки арены к возможному проведению на ней матчей перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы по футболу после получения списка требований от являющегося организатором турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Лужники".

9 апреля британское издание Daily Mail сообщило, что число городов - организаторов турнира может быть уменьшено из-за последствий пандемии коронавируса. В УЕФА заявили, что консультации проводятся со всеми запланированными хозяевами первенства, отметив, что окончательно расписание матчей еще не утверждено. В тот же день генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин сообщил ТАСС о том, что ясность относительно городов, которые в 2021 году примут перенесенный из-за пандемии коронавируса турнир, наступит 30 апреля. До этого времени у оргкомитетов стран - хозяек турнира есть время для того, чтобы принять решение о том, будет тот или иной город принимать матчи турнира в 2021 году или нет.

"Технически стадион готов принять на своей территории событие такого уровня, все возможности у "Лужников" для этого есть, - сообщили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса в ответ на вопрос о том, готов ли стадион в случае необходимости принять матчи чемпионата Европы. - Что же касается необходимых времени и средств для подготовки, то эти параметры мы сможем оценить точно лишь после того, как получим райдер от организаторов. И уже зная перечень конкретных требований, сможем сказать, сколько именно займет подготовительный период".

Городами - организаторами чемпионата Европы являются Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. 11 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил ТАСС о том, что власти города не намерены отказываться от проведения матчей чемпионата Европы и уже уведомили об этом Российский футбольный союз (РФС) и УЕФА. В службе коммуникации РФС также сообщили ТАСС о том, что УЕФА уведомлен о готовности Санкт-Петербурга принять игры предстоящего турнира. В российском городе должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.

О стадионе

"Лужники", вместимость которых составляет 81 тыс. человек, были реконструированы к чемпионату мира 2018 года. Первый матч на обновленной арене состоялся в ноябре 2017 года, в нем сборная России в контрольном матче проиграла команде Аргентины (0:1). После этого национальная команда на этом стадионе провела товарищескую встречу против бразильцев (23 марта 2018 года, 0:3), а также одержала две победы на домашнем мировом первенстве - над сборной Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия турнира и над командой Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала. В последний раз национальная команда играла в "Лужниках" в октябре 2019 года, крупно обыграв сборную Шотландии (4:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.