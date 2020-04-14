Даты проведения ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве станут известны после исполкома IWF

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Примерные сроки проведения перенесенного чемпионата Европы по тяжелой атлетике станут известны после заседания исполкома международной федерации (IWF). Об этом ТАСС заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов.
Во вторник стало известно, что чемпионат Европы отложен на конец года. Изначально турнир должен был состояться с 4 по 12 апреля, затем его перенесли на период с 13 по 21 июня. Чемпионат Европы является квалификационным турниром к перенесенным на лето 2021 года Олимпийским играм в Токио.
"У нас завтра начинается исполком, который определит квалификационный период и соревнования к Олимпийским играм, - сказал Агапитов. - И уже отталкиваясь от этого, континентальные федерации будут решать по континентальным соревнованиям. У нас принято, что все они проходят примерно в один месяц, поэтому нужно согласовать с телеканалом "Евроспорт", когда у них будет окно. Понятное дело, что это не июнь и даже не июль, поэтому будем рассматривать варианты ближе к концу года".
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.