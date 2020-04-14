Даты проведения ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве станут известны после исполкома IWF

Во вторник стало известно, что чемпионат Европы отложен на конец года. Изначально турнир должен был состояться с 4 по 12 апреля, затем его перенесли на период с 13 по 21 июня. Чемпионат Европы является квалификационным турниром к перенесенным на лето 2021 года Олимпийским играм в Токио.

"У нас завтра начинается исполком, который определит квалификационный период и соревнования к Олимпийским играм, - сказал Агапитов. - И уже отталкиваясь от этого, континентальные федерации будут решать по континентальным соревнованиям. У нас принято, что все они проходят примерно в один месяц, поэтому нужно согласовать с телеканалом "Евроспорт", когда у них будет окно. Понятное дело, что это не июнь и даже не июль, поэтому будем рассматривать варианты ближе к концу года".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.